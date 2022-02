Décès de Luc Montagnier à l’origine de la découverte du virus du sida

AFP – Le scientifique Luc Montagnier, prix Nobel pour la découverte dans les années 1980 du virus du sida, est mort à 89 ans.

Le président français Emmanuel Macron a salué dans un communiqué jeudi soir « la contribution majeure de Luc Montagnier à la lutte contre le sida, qui reste l’un des grands défis médicaux et scientifiques du XXIe siècle », et adressé ses condoléances à sa famille et ses proches.

L’Elysée, revenant sur la genèse de sa carrière, a rappelé « ses travaux précurseurs, son inlassable combat » qui lui valurent « en 2008 cette consécration suprême: un prix Nobel de médecine, partagé avec Françoise Barré-Sinoussi ».

La ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, avait fait part un peu plus tôt dans un communiqué de son « émotion » face à cette disparition.

Luc Montagnier est mort mardi à l’Hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, et son décès a été confirmé jeudi à l’AFP par la mairie de la ville, qui a assuré disposer de son certificat de décès, à la suite d’informations du journal Libération.

Mais la nouvelle tournait déjà depuis plus de 24 heures sur Internet, relayée par des personnalités et des sites coutumiers des fausses informations, comme celui du média en ligne France Soir.

L’AFP a eu d’importantes difficultés à se faire confirmer cette information. La famille proche de M. Montagnier n’a pas communiqué sur son décès auprès des principaux médias. Quant aux institutions dont il avait été membre, comme l’Institut Pasteur ou le CNRS, elles n’ont pu être en mesure de vérifier l’annonce.

Cette situation témoigne de la stature bien particulière du scientifique. Ancienne vedette de la recherche française, il s’était mis au ban de la communauté scientifique depuis une dizaine d’années par une série de prises de positions aberrantes.

« Nous saluons ce jour le rôle déterminant de Luc Montagnier dans la co-découverte du VIH. Une avancée fondamentale à laquelle suivront malheureusement plusieurs années de dérives scientifiques que nous ne pouvons occulter », a ainsi réagi l’association Aides, engagée dans la lutte contre le sida.

C’est en effet pour avoir dirigé l’équipe ayant isolé le virus du sida, le VIH, que M. Montagnier a obtenu le prix Nobel de médecine en 2008, aux côtés de sa collaboratrice Françoise Barré-Sinoussi mais sans le troisième homme de cette découverte, Jean-Claude Chermann.

Réalisée au début des années 1980, alors qu’explosait la pandémie de sida sans espoir de survie à court terme pour les malades, cette découverte a été le premier pas qui a permis d’aboutir une quinzaine d’années plus tard à des traitements permettant de vivre avec la maladie.

Elle a toutefois fait l’objet d’une longue polémique sur sa paternité avec l’équipe du chercheur américain Robert Gallo. MM. Montagnier et Gallo s’étaient finalement accordés sur l’idée que le premier avait isolé le virus, mais que le second avait établi son lien direct avec le sida.