Décès du poète populaire, Néjib Dhibi, des suites du Coronavirus

Le poète Néjib Dhibi est décédé hier, jeudi 20 Mai 2021, après une lutte avec le Coronavirus.

Le ministère des Affaires culturelles rend hommage au défunt, enfant de la délégation de Hassi el-Ferid (gouvernorat de Kasserine).

Feu Néjib Dhibi est l’un des poètes populaires les plus réputés de l’histoire de la Tunisie. Il était connu par ses récitations émouvantes, et ses beaux poèmes, que le public a découvert en Tunisie et ailleurs, à travers sa participation à des festivals locaux, et à des manifestations à travers le monde.

Le disparu de la scène culturelle et de la poésie occupait le poste de directeur de la Maison de culture de Hassi el-Ferid.

Que Dieu lui accorde son infinie miséricorde, et l’accueille dans son éternel paradis.

