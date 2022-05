Décès du président des Émirats, Khalifa ben Zayed Al Nahyane

AFP – A la tête des Émirats arabes unis depuis 2004, Khalifa ben Zayed Al Nahyane est mort ce 13 mai 2022 à 73 ans. Son demi-frère, cheikh Mohammed Ben Zayed, s’occupe des affaires courantes du pays depuis 2014. Il devient officiellement président.

Il avait accompagné l’ascension fulgurante de son pays ces deux dernières décennies. À la fois président des Émirats et souverain d’Abou Dhabi, cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane est mort ce 13 mai, annoncent les autorités.

Après l’annonce du décès du président, le gouvernement du pays du Golfe décrète « un deuil officiel » et les drapeaux sont mis en berne pour 40 jours, indique l’agence de presse officielle WAM.

Les médias émiratis ont rapidement interrompu leurs programmes habituels pour diffuser des images et des articles en hommage à cheikh Khalifa. Son portrait est affiché vendredi partout dans les rues, les institutions et même les hôtels de cet État du Golfe. Né en janvier 1948, cheikh Khalifa a succédé en 2004 à son père, cheikh Zayed ben Sultan Al-Nahyane, président et père-fondateur des Émirats arabes unis, riche État pétrolier du Golfe regroupant sept émirats dont Dubaï et la capitale Abou Dhabi.

Ensuite, il préside le Conseil supérieur du pétrole ; un organisme doté de larges pouvoirs dans le domaine énergétique.

Cheikh Khalifa est rarement apparu en public ces dernières années. En 2014, il subit une opération après un AVC. Depuis, cheikh Mohammed ben Zayed, surnommé « MBZ », prince héritier d’Abou Dhabi, est considéré comme le dirigeant de-facto des Émirats et il conduit les affaires du pays.