Décès tragique d’un médecin à l’hôpital de la Cité Ettadhamen : L’UGTT dénonce la violence

Le secrétaire général de l’Union générale de la santé, Hassan Al-Mazni, a confirmé ce mercredi 19 juin 2024, le décès tragique d’un médecin du service des urgences de l’hôpital Cité Ettadhamen. Le médecin est décédé alors qu’il tentait de défendre un collègue agressé par un intrus au sein de l’établissement.

Al-Mazni a précisé, lors d’une déclaration à la radio Jawhara FM, que le médecin a succombé à une crise cardiaque provoquée par un état de colère et de tension intense suite à l’incident de violence qui s’est produit dans la nuit de lundi dernier. Il a également souligné le retard des unités de sécurité à intervenir pour résoudre le conflit et contrôler la situation.

Le secrétaire général a dénoncé fermement les violences verbales et physiques subies par le personnel médical et paramédical, appelant à des mesures pour mettre fin à ce phénomène et assurer la protection nécessaire aux agents de santé. Cette tragédie met en lumière les conditions difficiles et dangereuses auxquelles sont confrontés les professionnels de la santé, et la nécessité urgente d’améliorer leur sécurité.

Gnetnews