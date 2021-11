Deguiche attaque Al Jari : « La récréation est terminée »

Dans une interview accordée à IFM, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche a haussé a critiqué les choix de la Fédération tunisienne de football et son président Wadi Al Jary. Le dirigeant est revenu particulièrement sur le dernier match de la sélection contre la Zambie : « Ce qui s’est passé est inadmissible. La FTF était contre le peuple. En tant que ministère, nous avons invité plusieurs personnalités et nous aurions même aimé que le président de la république soit présent. La veille du match, j’ai reçu un simple SMS m’informant que la rencontre sera disputée à huis clos. Ces manigances doivent s’arrêter. La FIFA ? Elle n’est pas au dessus de l’Etat ».

