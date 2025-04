Démantèlement d’un camp de migrants à Sfax : Plus de 2 500 personnes concernées

La campagne de démantèlement des camps de migrants subsahariens à Sfax se poursuit. Ce jeudi 24 avril 2025, les autorités ont entamé l’évacuation d’un campement situé dans la délégation de El Amra, selon les informations relayées par la Radio Nationale.

D’après le porte-parole de la protection civile, environ 2 500 personnes vivaient sur ce site. Des armes blanches ont été saisies lors de l’opération, qui s’est déroulée sans recours à la force. Les unités de la Garde nationale ont poursuivi les fouilles des abris de fortune, tandis que les nourrissons et les femmes enceintes ont été transférés vers les hôpitaux, en coordination avec les services de santé publique, la protection civile et le Croissant-Rouge tunisien.

Ce démantèlement intervient dans le sillage d’une opération similaire menée au début du mois sur un autre site de la région, où quelque 4 000 migrants avaient été évacués. Des campagnes de désinfection avaient alors été menées sur place, avec la présence du Croissant-Rouge, du ministère de la Santé et de la protection civile, qui avait également assuré les premiers soins à plusieurs personnes.

Quelques jours plus tôt, le porte-parole de la Garde nationale, Houssem Eddine Jebabli, avait affirmé que la situation était « sous contrôle » et qu’il n’y aurait « plus de retour à l’anarchie ou à la reconstruction de campements informels ». Il avait précisé que les campements démantelés dans la région hébergeaient plus de 7 000 migrants en situation irrégulière et que les opérations de démolition se poursuivaient sous l’égide des différents corps du ministère de l’Intérieur.

