Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue à Tunis

09-11-2026

Les unités de la Brigade des recherches et des investigations de la Garde nationale de Tunis ont réussi à démasquer et à démanteler un réseau de trafic de drogues a confié une source sécuritaire à Mosaïque FM.

Selon la station radio, trois membres du réseau, dont un coach sportif, ont été arrêtés, tandis qu’un avis de recherche a été émis à l’encontre d’un quatrième individu.

L’opération a également débouché sur la saisie de 100 grammes de cocaïne, d’une quantité de cannabis (zatla), de 100 000 dinars en espèces et de deux véhicules utilisés par les membres du réseau.

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