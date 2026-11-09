Météo en Tunisie : Températures en hausse ce lundi

Le temps de ce lundi 9 novembre 2026 sera caractérisé par un ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions du pays.

Les vents souffleront du secteur sud. Ils seront relativement forts à forts près des côtes et sur les hauteurs, tandis qu’ils resteront faibles à modérés dans les autres régions.

Concernant les températures, il faut s’attendre à une légère hausse. Les maximales oscilleront entre 23 et 28 degrés, et avoisineront les 21 degrés sur les hauteurs de l’Ouest.

La mer sera agitée, devenant localement très agitée au nord et dans le golfe de Hammamet.