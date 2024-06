Démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue : Saisie de 50 plaques de cannabis (Vidéo)

À la suite d’informations fournies à la Brigade Centrale de Lutte contre les Stupéfiants de la Garde Nationale à Ben Arous et à son homologue à la section de recherche judiciaire à Kasserine, indiquant les activités d’un individu avec antécédents criminels et ses associés dans le trafic de drogue en provenance d’un pays voisin et sa distribution dans les régions de Kasserine et du Kef, une opération sécuritaire de grande envergure a été menée.

Les unités concernées, renforcées par des équipes de l’unité spécialisée de la Garde Nationale de la Caserne de Bir Bouregba, du bataillon des pionniers à El Aouina, ainsi que des unités du district de la Garde Nationale à Kasserine, ont réussi à saisir 50 plaques de cannabis, totalisant 5 kg, ainsi que 2 véhicules utilisés pour le transport et la distribution de drogues. Trois individus ayant des antécédents criminels dans le trafic de drogue ont été arrêtés en relation avec ce réseau criminel, en possession d’armes blanches. Deux autres personnes ont été placées sous mandat de recherche.

À la suite de la consultation du parquet près le tribunal de première instance de Kef, les suspects ont été placés en détention pour des accusations de « transport et trafic de drogue ainsi que blanchiment d’argent ». Les enquêtes sont en cours sous la supervision de la Brigade Centrale de Lutte contre les Stupéfiants relevant de la Direction des Affaires Judiciaires à la Direction Générale de la Sécurité Publique de la Garde Nationale.

Gnetnews