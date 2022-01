Démarrage ce lundi de la campagne de vaccination « Johnson & Johnson » dans les pharmacies

Ce lundi a démarré une campagne de vaccination gratuite dans es pharmacies. Il s’agira de l’administration du vaccin « Johnson & Johnson » pour les citoyens âgés de 18 ans et plus.

Annoncée par Ali Bsila, président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens de Tunisie dès la semaine dernière, cette campagne pourrait faire accélérer significativement la campagne de vaccination.

Il suffira de se rendre dans un pharmacie partenaire de l’opération et de prendre rendez-vous directement sur place.

D’après Bsila, cette décision a été prise suite à la hausse de plus en plus importante du nombre de condamnation et des admissions à l’hôpital.

Gnetnews