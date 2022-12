DÃ©marrage officiel du jumelage Tunisie – Italie et France autour de la santÃ© animale

Démarrage officiel du jumelage Tunisie – Italie et France autour de la santé animale

Le ministère de l’Agriculture annonce le démarrage officiel du programme de jumelage entre la Tunisie, la France et l’Italie en matière de consolidation du programme national de prise en charge vétérinaire de la santé animale, financé par l’Union européenne.

Le coup d’envoi a été donné mardi 13 décembre par Chadia Sghaïer, chargée de la direction générale des services vétérinaires, en présence de l’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, Marcus CORNARO, de l’ambassadeur de France, André Parant, et de l’ambassadeur d’Italie, Fabrizio SAGGIO, ainsi que les représentants de l’Union européenne…

Ce projet vise à contribuer à préserver la santé de l’homme à travers la préservation de la santé de l’animal, selon l’approche « une seule santé », développer les échanges commerciaux des animaux, et leurs produits vers les pays européens…

Le projet est constitué de trois parties : la première concerne l’arsenal législatif relatif à la santé animale et sa conformité avec les standards européens dans le domaine de la sécurité alimentaire,

La deuxième partie porte sur la bonne gestion et la construction des compétences pour développer la gouvernance du secteur au niveau central et régional en vue de développer les aptitudes administratives et techniques des services vétérinaires…

La troisième partie du projet a trait au volet communication, via l’intensification des campagnes de ce type en vue de faire prendre conscience les éleveurs des questions de santé animale, notamment à l’heure des crises sanitaires.

