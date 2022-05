Derby de Tunis : L’Espérance récupère trois joueurs

Le derby de la Capitale aura lieu ce dimanche à Rades entre le Club Africain et l’Espérance Sportive de Tunis. Pour cette rencontre, le coach Sang et or, Radhi Jaïdi va pouvoir récupérer trois joueurs. Il s’agit du Marocain, Bourgine ainsi que ses coéquipiers Ben Hammouda et Chaâlali.

Au classement l’EST est leader avec neuf points. Le Club Africain est deuxième avec six points au compteur.

GnetNews