Derby de Tunis : Lotfi Rouissi : « Nous méritions de gagner »

L’adjoint de Montassar Louhichi, Lotfi Rouissi, a déclaré après le derby de la capitale que le Club Africain a très bien joué et que le nul est frustrant : « Nous avons tout fait sauf marquer. Nous avons sorti un grand match et méritions de marquer. Malheureusement l’efficacité n’était pas au rendez-vous. Dommage car la victoire aurait été très importante dans la course au titre ».