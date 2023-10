Dernier bilan des carnages israéliens à Gaza : 5087 martyrs; et plus de 15 mille blessés

Le ministère de la Santé palestinien annonce, ce lundi 23 Octobre, que l’offensive contre Gaza a fait 5087 martyrs dont 2055 enfants, 1119 femmes, et 217 personnes âgées.

Les carnages israéliens, qui entament aujourd’hui même leur troisième semaine, ont fait 15 273 blessés.

Par ailleurs, 1500 martyrs sont sous les décombres, dont plus la moitié sont des enfants.

Le mouvement de résistance, Hamas, appelle les pays arabo-musulmans, les Nations-Unies, et toutes les parties concernées, à intensifier les efforts pour l’ouverture, en urgence, d’un corridor humanitaire.

L’entrée extrêmement limitée d’aides à la bande de Gaza au cours des deux derniers jours, ne couvre pas les besoins grandissants de la population, au milieu de l’agression barbare, du blocus qui se poursuit, et du manque aigu des denrées alimentaires, de médicaments, ainsi que du carburant qui s’épuise dans l’ensemble des hôpitaux de l’enclave palestinienne, souligne Hamas dans un communiqué.

Les convois humanitaires étaient débloqués le week-end écoulé, avec l’entrée entre samedi et dimanche, via le terminal de Rafah, de 37 camions dans une enclave palestinienne exsangue et manquant de tout…

