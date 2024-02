Des avions de combat israéliens lancent des raids sur le Liban

Israël a annoncé ce mercredi que ses avions de combat ont mené des frappes d’envergure à l’intérieur du Liban, en réponse à des tirs de projectiles en provenance du Liban vers les régions de Netova et Al-Manara, ainsi que vers une base militaire dans le nord d’Israël.

L’armée israélienne a riposté aux sites des tirs, marquant une escalade dans les tensions entre les deux pays voisins. Selon les médias israéliens, une Israélienne a été tuée et sept autres personnes ont été blessées, dont trois grièvement, lorsqu’une roquette tirée depuis le Liban a frappé un bâtiment à Safed, dans le nord d’Israël.

Cette escalade survient dans un contexte de guerre dévastatrice menée par Israël contre la bande de Gaza. Actuellement, Tel Aviv comparaît devant la Cour internationale de Justice pour la première fois de son histoire.

Depuis le 8 octobre 2023, la frontière israélo-libanaise a été le théâtre d’un échange de tirs entre les forces israéliennes d’une part, et le Hezbollah et les factions palestiniennes d’autre part, entraînant des pertes humaines et des blessés des deux côtés de la frontière.

Gnetnews