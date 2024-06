Des mandats de dépôt émis contre Hatem Chaabouni et des cadres bancaires pour fraude et blanchiment d’argent

Le premier juge d’instruction du pôle financier a émis des mandats de dépôt à l’encontre de l’homme d’affaires Hatem Chaabouni et de deux cadres d’une banque publique, les accusant de fraude, de détention et d’utilisation de biens frauduleux, ainsi que de blanchiment d’argent. Par ailleurs, le parquet a également délivré un second mandat de dépôt contre Chaabouni et a renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel pour des infractions administratives.

Cette décision intervient après l’autorisation du ministère public au pôle économique et financier, permettant à la première brigade centrale de recherche sur les crimes financiers de la Garde nationale à El Aouina de maintenir en détention Hatem Chaabouni et trois cadres d’une banque publique, dont l’un est actuellement à la retraite. Les accusations concernent des faits de corruption financière et administrative liés à l’octroi d’un prêt par la banque publique à Hatem Chaabouni.

Le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zitouna, a précédemment indiqué que ces poursuites sont liées à des irrégularités financières et administratives découvertes lors de l’octroi de ce prêt. L’enquête, menée par les autorités compétentes, vise à élucider les circonstances entourant cette affaire de corruption complexe et à en établir les responsabilités.

