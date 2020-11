« Des milliers de contaminations en Tunisie, alors que le pic n’est pas atteint, mais qui a ouvert les frontières ? » (Bhiri)

Le dirigeant d’Ennahdha, Noureddine Bhiri, a réclamé « d’établir toute la vérité, pour savoir la crédibilité de ce qui se dit, autour de la décision prise d’ouvrir les frontières, sans présenter un test PCR négatif, et sans confinement, tout en changeant le classement de certains pays de zone rouge à verte, contrairement aux recommandations du Comité scientifique, et à la position du ministre de la Santé de l’époque qui les a défendues, ce qui a donné lieu à la disparition de centaines d’innocents en Tunisie. »

Dans une publication sur sa page officielle Facebook, présentée comme une lettre au ministre de la Santé, le député nahdhaoui a déploré que « l’on soit surpris, quotidiennement, par la mort d’amis, de proches et de collègues, parmi des Tunisiens innocents, à cause du Coronavirus, au point que les cimetières ne les supportent plus, des décès dont le nombre atteint une dizaine, par jour dans un seul gouvernorat », a-t-il déploré.

« Lorsque le nombre de personnes contaminées se compte par milliers, depuis l’ouverture des frontières, alors que la situation épidémiologique n’a pas atteinte le pic, de l’aveu des spécialistes, nous sommes en droit de réitérer la question (Ndlr : qui a ouvert les frontières), afin que les responsables soient interrogés, et que la vérité soit révélée », a-t-il souligné.

Gnetnews