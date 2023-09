« La Tunisie n’envoie pas des missions parlementaires pour évaluer la situation dans un autre pays »

Des sources proches du ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, ont affirmé, au sujet de l’annulation de la visite d’une délégation européenne en Tunisie, que la partie européenne a annoncé l’intention d’une délégation de la commission des Affaires étrangères du parlement européen d’effectuer cette visite du 14 au 16 septembre, sans coordination préalable à son sujet, comme l’exigent les usages, concernant l’organisation des visites des délégations étrangères au pays.

Dans une déclaration à la TAP, les mêmes sources indiquent que dans pareilles missions, la coordination se fait, souvent, au préalable, avec les autorités officielles des pays hôtes sur la date de la visite, la composition de la délégation, et le programme de travail, signalant que « la Tunisie n’ a pas envoyé des missions parlementaires pour inspecter ou évaluer la situation dans un autre pays ».

Elles ont affirmé « la détermination constante de la Tunisie à préserver un niveau privilégié de ses relations avec le parlement européen, et à les consolider davantage, du fait du rôle important et essentiel de cette institution européenne ».

« Les relations entre les deux parties ont été marquées par l’organisation de nombreuses visites de délégations parlementaires tunisiennes et européennes, ayant reflété la volonté conjointe de la poursuite d’un dialogue positif et constructif, dans le cadre du respect réciproque et de la non-ingérence dans les affaires intérieures dans le pays », ont ajouté les mêmes sources.

Les autorités tunisiennes avaient refusé l’entrée sur le territoire national d’une délégation des affaires étrangères du parlement européen qui devrait se rendre en Tunisie du 14 au 16 septembre.

Ladite délégation avait condamné dans un communique cette décision, et demandé des explications détaillées, considérant « cette attitude comme étant sans précédent, depuis la révolution de 2011 ».

« La visite de la délégation parlementaire européenne devait s’inscrire « dans le cadre du renforcement du dialogue national inclusif à la lumière des dernières élections et de l’évaluation du mémorandum d’entente récemment signé entre l’UE et la Tunisie », avait indiqué l’Union européenne dans un premier communiqué au sujet de la visite de ladite délégation.

