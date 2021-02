Des Tunisiens de l’étranger appellent le ministère de la Santé à annuler le confinement obligatoire

Des Tunisiens résidant à l’étranger ont adressé une motion au ministère de la Santé, l’appelant à annuler le confinement obligatoire dans les hôtels, étant une décision abusive et inhumaine, ne tenant pas compte de leurs conditions.

Dans cette motion signée par six mille citoyens, et dont l’observatoire Raqabah se fait l’écho, les signataires énumèrent différents cas de figure. « Certains ont voyagé pour une courte période, d’autres rentrent avec leurs familles et ne peuvent payer l’hôtel. D’autres, encore, ont perdu leur emploi et ont voulu rentrer pour une période près de la famille ».

La condition du confinement dans les hôtels est « abusive, irréaliste et inhumaine », soulignent-ils.

L’observatoire Raqabah a indiqué, auparavant, que le ministère de la Santé optait pour « des critères ambigus et des tarifs démesurés », en matière de sélection des hôtels participant au programme de confinement, que plusieurs citoyens rejettent.

Le ministère de la Santé avait rendu public le 25 janvier 2021, « une liste des hôtels participant au programme de confinement, et les différents tarifs, sans qu’il ne fixe les critères adoptés en la matière ».

Gnetnews