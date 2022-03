Des Tunisiens accueillis et pris en charge au niveau des frontiÃ¨res entre l’Ukraine et la Pologne

Des Tunisiens accueillis et pris en charge au niveau des frontières entre l’Ukraine et la Pologne

Le ministère des Affaires étrangères a publié ce jeudi 03 Mars des photos sur les actions menées par les diplomates et agents des ambassades tunisiennes, en coordination avec les volontaires tunisiens en Ukraine et Pologne, pour faciliter les opérations d’accueil, d’orientation et d’hébergement des membres de la colonie tunisienne, en provenance des territoires ukrainiens en Pologne, dans l’attente de leur retour à la terre patrie.

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, avait présidé hier la réunion de la cellule de crise, chargée du suivi de la situation de notre colonie en Ukraine, après les trois vols d’évacuation assurés au niveau de la Pologne et de la Roumanie les deux derniers jours.

La Tunisie avait instauré un pont aérien civil et militaire, afin d’exfiltrer les Tunisiens bloqués en Ukraine, à cause de la guerre.

La réunion a, par ailleurs, examiné l’étape de l’après-évacuation pour les étudiants qui n’ont pas pu terminer l’année universitaire.

Le ministre a appelé à accorder la priorité à cette question, et en assurer le suivi avec les parties compétentes et l’ambassade d’Ukraine à Tunis.

Gnetnews