Tunisie : Saïed s’en prend à l’économie de rente, ayant bénéficié juste à quelques familles

Le président de la république, Kaïs Saïed, a souligné « la nécessité que les choix économiques, soient de purs choix nationaux, sur la base de nouvelles conceptions rompant avec ce qui prévalait, auparavant, que certains œuvrent, hélas, à y retourner ».

Recevant mercredi, la ministre de l’Economie et de la Planification, Feriel Ouerghi Sebeï, Kaïs Saïed a affirmé que « l’économie de rente ne créé, jamais, la richesse, et ne pourrait être l’un des piliers de l’économie et de la croissance. A fortiori que ceux qui en ont bénéficié, sont quelques familles. Les taux de croissance ne se calculaient pas sur la basse de la richesse nationale, mais selon les fortunes qu’elles ont accumulées », a-t-il souligné.

Plus encore, les parties qui se sont arrogées le droit de procéder à des classements et notations, plaçaient la Tunisie, à des rangs avancés, et lui accordaient des satisfécits, du fait des liens entretenus par ces familles avec des cercles extérieurs. Si ces notes étaient objectives et scientifiques, la situation dans nombre de services publics ne serait pas celle-ci, a-t-il considéré.

Kaïs Saïed a affirmé la nécessité de mettre en place des plans de développement équitable, où le rôle social de l’Etat ne peut faire défaut, étant entendu qu’aucun développement réel ne peut avoir lieu que sur la base de la justice sociale. « Nulle croissance économique et sociale n’est possible, sauf avec un Etat qui joue son rôle social dans la santé, l’enseignement, le transport et autres services ».

Gnetnews