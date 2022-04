Tunisie : Samsa, Zriga, Madmouja, Bouza, Balwsa…ces desserts agrémentent nos soirées ramadanesques

En attendant les friandises et les succulentes pâtisseries de l’Aïd el-Fitr, les Tunisiens ne se privent pas pendant ce mois sacré d’un bon dessert, préparé par les doigts de fées qui, du premier au dernier jour du Ramadan, ne lésinent pas à étaler leurs dons culinaires.

Après un diner bien gourmand lors de la rupture du jeûne, la plupart des Tunisiens optent dans leurs soirées ramadanesques pour des desserts aux notes douces et sucrées, même pour une petite bouchée, accompagnée d’un café turc ou d’un thé. Avec un patrimoine culinaire tunisien, qui compte des recettes non seulement délicieuses, mais aussi riches et variées mise à part celles qu’on présente dans les grandes occasions, des fêtes et Aid, comme les Baklawa, Mlabes, Kaak…Il y a toute une autre variété d’entremets traditionnels qu’on mange particulièrement durant le mois saint comme les Mkharek et Zlabia…Il existe d’autres desserts plus raffinés, qu’on adore concocter, d’abord pour leurs bienfaits nutritionnels et leur effet rassasiant…En voici quelques idées de dessers succulents, typiquement tunisiens, qui continuent à agrémenter nos soirées.

Des desserts à base de feuilles de Brik comme la Samsa

Plusieurs dessers tunisiens sont préparés par les feuilles de Brik. Comme la Samsa souvent privilégiée par les amateurs du café turc et du thé à la menthe, pour accompagner ces boissons chaudes caféinées. Avec son aspect croustillant qui fond dans la bouche, la Samsa demeure le petit gâteau incontournable, pour les Tunisiens.

Ce gâteau qui épouse une forme triangulaire, est une sorte de feuilles de brik bien imbibées dans le beurre, puis fourrées aux sésames, aux pistaches, noisettes ou amandes grillés et concassés, mélangés à l’eau de fleur d’oranger et à la cannelle. Pour une présentation plus gourmande, il vaut mieux les enrober avec des fruits secs moulus, après les avoir plongé dans un sirop de sucre.

Zriga

C’est un dessert tunisien à base de feuilles de brik également, mais sous forme de cigares, qui sont fourrés de fruits secs croustillants, comme les noisettes et amandes. Ces cigares sont trempés dans une crème pâtissière fait maison, préparée traditionnellement à base d’amidon, d’œufs, de lait et de sucre. Il s’agit d’un délice au gout de la fleur d’oranger, souvent présenté dans une coupe afin de laisser voir la douce texture de la crème pâtissière et sa couleur appétissante.

Briket Hlib

En plus de la Zriga et de la Samsa, les feuilles de brik sont aussi utilisées pour préparer Briket Hlib. Il s’agit d’une feuille de brik roulée sous la forme de cigare aussi, et farcie de crème pâtissière à base de lait. Ce petit délice hyper gourmand, croustillant à l’extérieur et fondant à l’intérieur, est aussi très sollicitée dans nos soirées ramadanesques bien sucrées…

Des desserts crémeux comme la Balwza

Les crèmes desserts figurent parmi les desserts les plus convoités par les Tunisiens que ce soit dans les grandes occasions festives ou durant le Ramadan. La Balwza figure parmi les crèmes artisanales les plus fréquemment cuisinées dans les soirées ramadanesques. C’est une crème à base de noisettes, de zgougou ou pistaches. Cette crème doit contenir essentiellement des noisettes et de l’amidon. Elle est présentée sans crème pâtissière au-dessus mais avec une couche de fruits secs moulus, pour la décoration.

Bouza

Parmi les autres desserts qui passionnent les Tunisiens, il y a la Bouza. Une crème qui remonte à la dynastie Husseinite, et qui est souvent servie lorsqu’il y a de la visite.

En effet, la Bouza est une autre crème tunisienne traditionnelle à base de noisette mais qui est mélangée au drôo (sorgho) au lieu de l’amidon, ce qui lui donne de la fermeté. Il faut y ajouter également aussi des graines de sésame moulues. Ce dessert doit être décoré avec des fruits secs concassés au dessus, ce qui relève son gout et lui donne et rééquilibre son aspect lisse et liquide avec un côté croustillant.

Crème de sorgho

La crème de Sorgho est parmi les desserts les plus consommés par les Tunisiens durant le mois saint, notamment durant le Shour, pour ses effets rassasiants et pour ses excellents apports nutritionnels. Rappelons que la farine de sorgho qui provient de la céréale de sorgho, est riche en amidon, protéines, fer, minéraux, calcium phosphore, et de fibres alimentaires. Elle contribue à la satiété, notamment pour se préparer à de longues heures d’abstinence durant le jeûne. Les plus gourmands, lui en rajoutent de la Chamia ou des fruits secs concassés.

Madmouja

C’est un dessert typiquement tunisien très gourmand et parfumé. Il s’agit d’un crumble à base de semoule, dattes, fruits secs torréfiés et beurre. Aussi riches en saveurs qu’en calories, certains l’utilisent comme coupe faim lors du Shour. La Madmouja est aussi présentée selon les traditions tunisoises, lors des cérémonies de la Outia de la mariée. Elle ressemble aussi à la Mahkouka, présentée lors de la fête de circoncision…

Harissa Hloua

C’est une pâtisserie orientale, appelée aussi Basboussa en Egypte, Kalb Ellouz (cœur d’amande) en Algérie, et Revani en Turquie…Elle est aussi un dessert bien connu dans de nombreux pays, comme le Koweït, la Grèce, et l’Arménie.

En Tunisie, cette pâtisserie est appelé Harissa Hlowa. Il s’agit d’un gâteau à base de semoule frite dans un bain d’huile végétale bien chaud, arrosée de sirop de sucre avec de l’arôme d’amande amère. Ce gâteau est présenté sous la forme de carrés, décorés par des dattes ou d’amandes.

Gâteau courant d’air (Khobzet Hwé)

Parmi les autres recettes que les Tunisiens affectionnent particulièrement, il y a Khobzet Hwé. Ce gâteau qui rappelle notre petite enfance, se prépare sans cuisson, avec des biscuits petit beurre, trempés dans le café. Les biscuits sont séparés de fines couches de crème au beurre, et de fruits secs.

Il n’est pas seulement très facile à préparer, mais aussi rafraichissant et léger. Ainsi que la recette du gâteau peut être personnalisée, en lui rajoutant de la crème chantilly, des bananes, fraises, du lait concentré, etc.

Emna Bhira