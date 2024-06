Deuxième session des consultations politiques entre la Tunisie et le Turkménistan

M. Mounir Ben Rjiba, Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, et M. Ahmed Gorbanov, Vice-Ministre des Affaires étrangères du Turkménistan, ont présidé la deuxième session des consultations politiques entre la Tunisie et le Turkménistan, tenue virtuellement le mardi 25 juin 2024.

Lors de cette session, M. Ben Rjiba a présenté les réformes majeures entreprises par la Tunisie sous la direction de Son Excellence le Président de la République, visant à répondre aux aspirations du peuple tunisien. Il a souligné les relations amicales entre la Tunisie et le Turkménistan depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques le 30 novembre 1992. Il a exprimé la volonté de la Tunisie de renforcer la coopération bilatérale dans divers secteurs, notamment l’investissement, le commerce, le tourisme, la culture, le sport, et la formation diplomatique.

M. Gorbanov a salué les liens d’amitié entre les deux pays et a affirmé la détermination du Turkménistan à développer la coopération tuniso-turkmène dans plusieurs domaines.

Les deux responsables ont discuté des moyens de renforcer les relations entre les deux pays, y compris l’enrichissement du cadre juridique, la coordination et la concertation au sein des Nations Unies et de l’Organisation de la Coopération Islamique, ainsi que l’échange de soutien aux candidatures dans les organisations internationales. Ils ont également abordé les principales questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation en Palestine.

M. Ben Rjiba a réitéré le soutien ferme de la Tunisie au peuple palestinien dans sa lutte pour établir un État indépendant et souverain avec Al-Qods Al-Sharif comme capitale. Il a condamné fermement l’agression et la guerre contre les civils dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie, soulignant la nécessité pour les forces d’occupation de cesser leurs agressions, de se conformer aux résolutions des Nations Unies et de garantir la protection du peuple palestinien.

