Dialogue de Tunis : Kaïs Saïed appelle à une échéance claire pour des élections en Libye

Le président Kaïs Saïed a plaidé, ce lundi 09 novembre, pour une échéance claire en vue de la tenue des élections en Libye, signalant que « tous les moyens seront mis en place afin de parvenir à une constitution provisoire pour cette étape transitoire ».

Intervenu au dialogue inter-libyen qui commence ce lundi 09 novembre à Tunis, il a proposé que celui qui dirige cette étape transitoire ne se présente pas aux institutions qui seront mises en place dans le cadre de la nouvelle constitution.

Il s’est dit persuadé que la solution ne peut être que libo-libyenne, émanant de la volonté des libyens, signalant que « ce dialogue constitue un moment historique, et un rendez avec l’histoire ».

Saïed a mis l’accent sur l’homogénéité du peuple libyen. « Le peuple libyen est homogène est en mesure de franchir toutes les difficultés et toutes les entraves, lorsqu’il n’y a pas d’intervention étrangère ». « Certains parlent de l’Est et de l’Ouest, mais le peuple libyen est unique », a-t-il dit.

« Les positions et les approches pourraient être contradictoires et s’opposer mais les solutions doivent être pacifiques ; les guerres, les batailles, l’effusion du sang et les douleurs ne peuvent laisser que les rancœurs, lesquelles ne pourraient s’estomper qu’après des décennies », a-t-il souligné.

A l’orée d’une nouvelle Libye

« Nous nous tenons, aujourd’hui, à l’orée d’une nouvelle Libye, après des années de divisions, de schisme, de guerre, de destruction et de crises multiples », a affirmé, pour sa part, la cheffe de mission onusienne par intérim en Libye, Stéphanie Williams.

Elle s’est dit confiante en la capacité des Libyens, par leur détermination et leur volonté, à rétablir leur souveraineté et à préserver les richesses de leur pays.

La route vers cette conférence n’était pas semée de roses, a-t-elle indiqué, signalant que l’accord du cessez-le-feu durable a contribué à apaiser le climat, malgré la nouvelle réalité imposée par le coronavirus.

Elle a, de surcroît, affirmé que ce dialogue politique visait à passer de l’étape de transition à une période durable, de manière à instaurer la stabilité et la prospérité en Libye.

