Dialogue national : Un délais de 72h pour présenter des propositions

Le président coordinateur de la Commission nationale consultative socio-économique pour une nouvelle République, Sadok Belaïd, a annoncé ce samedi 04 juin 2022, l’ouverture de la première séance du Dialogue national. A cette occasion il a appelé les participants à présenter leurs propositions pour les 40 prochaines années. Un délai de 72 heures leur a été accordé.

Des personnalités politiques ont assisté à cette première réunion du dialogue national, dont le dirigeant du Parti des Patriotes démocrates unifié, Mongi Rahoui qui était présent malgré la décision de boycott prise par son parti. Le président du parti de la Coalition nationale Sarhane Nasri et l’ancienne députée Fatma Mseddi ont répondu présents. Le président de la LTDH, Jamel Msallem, y était présent également ainsi que le secrétaire général du Courant populaire Zouhair Hamdi, l’expert financier, Ahmed Karam en plus de la délégation de l’UTICA qui participent à cette réunion.

Le bâtonnier des avocats et président de la Commission consultative des affaires économiques et sociales, Brahim Bouderbala, a noté que le planning de travail, l’ordre des réunions et les thèmes seront aussi examinés durant cette réunion.

