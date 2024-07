Discours de Nabil Ammar à l’occasion de la Fête Nationale française

À l’occasion de la Fête Nationale de la République Française, le Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, M. Nabil Ammar, a adressé ses félicitations et ses vœux les plus chaleureux à Madame l’Ambassadrice de France, ainsi qu’à tous les citoyens français.

Cette célébration se tient cette année dans un contexte particulier, marqué par les récentes élections législatives en France. M. Ammar a souligné le respect de la Tunisie pour ce choix souverain et a exprimé son engagement à consolider les liens avec les nouveaux élus français. En évoquant les prochaines élections présidentielles en Tunisie, il a remercié la France pour ses actions rapides visant à faciliter la participation des Tunisiens résidant en France à ce scrutin important.

Le ministre a également exprimé une pensée spéciale pour les binationaux, citoyens à part entière des deux pays, qui jouent un rôle crucial dans le rapprochement des deux nations. Il a rappelé la contribution significative de ces individus au rayonnement de la Tunisie et de la France dans divers domaines. À cet égard, il a annoncé la tenue d’une conférence nationale les 6 et 7 août prochains, dédiée aux talents tunisiens à l’étranger, visant à renforcer leur implication dans le développement du pays.

M. Ammar a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à améliorer constamment ses relations historiques avec la France, soulignant l’entente et les échanges réguliers entre les présidents Saïed et Macron. Il a également mentionné la visite du Chef du Gouvernement tunisien en France en février dernier, invitée par son homologue français, comme un signe de cette coopération fructueuse.

Le ministre a cité une déclaration récente de son homologue français, condamnant les ingérences étrangères et soulignant leur menace sur les institutions démocratiques et la cohésion sociale. M. Ammar a exprimé son accord total avec ces propos et son application rigoureuse de ces principes, tant pour la Tunisie que pour ses partenaires.

Enfin, M. Ammar a souligné l’importance de la relation bilatérale tuniso-française face aux défis régionaux et mondiaux, y compris la sécurité internationale et la viabilité de la planète. Il a appelé la France, en raison de son histoire et de ses valeurs, à prendre une responsabilité morale dans la résolution du conflit palestinien, en rétablissant les droits légitimes du peuple palestinien et en poursuivant les responsables des crimes commis. Il a également insisté sur le rôle de la France au sein de l’Union européenne pour renforcer un partenariat équilibré, respectueux et bénéfique pour tous.

