Disparition de Meriem Dhahbi : Le maire dâ€™Enfidha fait assumer le drame au ministÃ¨re de lâ€™Equipement

Disparition de Meriem Dhahbi : Le maire d’Enfidha fait assumer le drame au ministère de l’Equipement

Le maire d’Enfidha fait assumer la disparition tragique de la jeune fille, Meriem Dhahbi, au ministère de l’Equipement étant donné que le drame s’est produit sur une route numérotée, devant la zone industrielle.

Dans une vidéo mise en ligne sur la page officielle de la commune d’Enfidha, le maire a indiqué que « la jeune fille avait trébuché et était tombée dans un canal à ciel ouvert, et non dans un regard ou une bouche d’égout, comme cela a été relayé sur les réseaux sociaux ».

La défunte a été repêchée à 300 mètres, du lieu de sa chute.

Il a ajouté que la mairie avait alerté plusieurs fois, à travers des correspondances, le ministère de l’Equipement et le groupement de la maintenance de la zone industrielle pour que les travaux de réparation soient menés, mais en vain.

Le maire a lancé un appel à la présidence du gouvernement, au gouverneur et aux députés afin qu’ils planchent immédiatement sur ce qu’il appelle « les catastrophes d’Enfidha ».

