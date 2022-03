Djerba: Le pèlerinage de La Ghriba aura lieu du 14 au 22 mai

Après deux ans d’absence en raison de la pandémie, le pèlerinage juif de Ghriba aura lieu de 14 au 22 mai 2022 à Djerba. Cette annonce a été faite ce vendredi par le le président de l’Association El Ghriba, Perez Trabelsi, intervenant sur les ondes de la radio Shems FM.

Trabelsi a affirmé la mise en place d’un programme varié pour l’occasion, et prévoit entre 4000 et 5000 visiteurs. Il a également appelé les Tunisiens à participer à la réussite de cet événement qui se déroulera juste après le mois sacré de Ramadan et les fêtes de l’Aïd.

Enfin, le dirigeant de la communauté juive de Tunisie a insisté sur le fait qu’il n’y aucune différence entre juifs et Tunisiens, s’agissant des liens de fraternité qui les unissent.

Gnetnews