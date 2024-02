Djerba: Perturbations dans l’approvisionnement en eau

À partir de midi ce mercredi 28 février 2024, les municipalités de Midoun et Houmt Souk sur l’île de Djerba enregistrent des perturbations et des interruptions dans la distribution d’eau potable. Ces perturbations sont le résultat de travaux de maintenance annuelle programmés sur la tour de distribution et la station de pompage d’eau de mer en direction de la station de dessalement de l’île de Djerba.

La Société nationale d’exploitation et de distribution d’eau a confirmé, dans un communiqué, la possibilité de reprendre progressivement l’approvisionnement à partir de midi demain, jeudi 29 février 2024.

Gnetnews