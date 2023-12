Domaines de l’Etat: Récupération d’une ferme agricole à Sidi Thabet

Dans le cadre de sa mission de veille et de protection des biens publics contre les infractions et les atteintes, le ministère des Domaines de l’État et des Affaires foncières a pris des mesures fermes pour faire respecter la loi à l’encontre des individus portant atteinte aux propriétés publiques, lit-on dans un communiqué du département.

Ce mardi 19 décembre 2023, les autorités régionales des Domaines de l’État et des Affaires foncières à Ariana ont réussi à récupérer la ferme agricole d’État dénommée « Fenark Al-Firdaous ». Cette action fait suite à une décision d’annulation émise par les ministres des Domaines de l’État et des Affaires foncières et de l’Agriculture. La décision a été prise après la constatation d’irrégularités contractuelles significatives.

Située dans la région de « Charfech » à Sidi Thabet, cette propriété agricole internationale s’étend sur 114 hectares et comprend deux écuries ainsi que des espaces destinés aux grandes cultures.

L’opération de mise en œuvre a été menée en coordination avec les forces de sécurité, impliquant diverses autorités administratives. Des démarches sont en cours en vue de sa réaffectation dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Gnetnews