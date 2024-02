Dominique de Villepin accuse l’Europe et la France de « deux poids, deux mesures » envers l’Ukraine et Gaza

L’ancien Premier ministre français, Dominique de Villepin, a accusé, ce jeudi 29 février, l’Europe, et particulièrement, la France de faire montre de « deux poids, deux mesures » envers la guerre russe en Ukraine, et ce qui passe au Moyen-Orient, notamment à Gaza.

Intervenu ce matin sur BFM, Dominique de Villepin a considéré qu' »il n’y avait pas de respect de droit international par Israël », « il y a une justice à rendre au peuple palestinien », a-til dit.

L’ancien Premier ministre français, qui s’est rendu célèbre (sous Chirac) par son vibrant et mémorable discours devant le Conseil de sécurité de l’ONU en février 2003 contre une intervention militaire en Irak, a pointé « l’effacement des pays arabes sur Gaza », ainsi que du Sud Global. « On n’entend pas la voix du Sud global sur Gaza », a-t-il dit, appelant « à pousser dans le sens d’une réponse internationale commune », en vue « d’une solution politique » mettant fin à la guerre dans les territoires palestiniens occupés.

Il a souligné « l’importance d’arriver à un cessez-le-feu et à un accord humanitaire » dans l’enclave palestinienne qui ploie depuis des mois sous un pilonnage israélien incessant. « Il y a 30 mille civils qui sont morts, il existe un problème d’eau, d’électricité, d’assainissement, des épidémies…un véritable drame se joue à Gaza, il faut des actes derrière les mots », a-t-il asséné.

De Villepin a appelé « à faire pression sur Israël pour l’inciter à changer de stratégie », condamnant les menaces de Netanyahu d’une offensive contre Rafah où s’entassent un million et demi Palestiniens.

L’ex-Premier ministre a, par ailleurs, appelé « l’Europe, particulièrement, la France, à traiter les problèmes du monde avec conscience, et à être des leaders et non des acteurs » face à l’effacement des Etats-Unis occupés par la campagne électorale dans la perspective de la présidentielle de novembre prochain.

« Nous sommes en train de perdre la bataille mondiale diplomatique, face à Poutine », a-t-il encore souligné.

Dominique de Villepin dont la voix discordante dérange dans l’Hexagone, est attaqué sur ses revenus. Une altercation l’a opposé ce matin à la journaliste de BFM/ RMC. « Vous pensez qu’on me paie pour parler de Gaza », s’est-il apostrophé.

A la question de savoir « qui vous paie ? », il a rétorqué « être conseiller en géopolitique en France et à l’étranger, et entreprendre des activités bénévoles dans le domaine de l’art et de la culture, « car c’est à travers l’art qu’on peut changer les choses ».

