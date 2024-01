Donald Trump prÃ©dit le chaos aux Etats-Unis, si les poursuites Ã  son encontre ne sont pas abandonnÃ©es

Donald Trump prédit le chaos aux Etats-Unis, si les poursuites à son encontre ne sont pas abandonnées

Donald Trump a prédit mardi 9 janvier « le chaos dans le pays » si la justice américaine ne renonçait pas aux poursuites à son encontre, après une audience à la Cour d’appel fédérale de Washington sur sa demande d’immunité pénale en tant qu’ancien président.

« Je pense que c’est très injuste quand un opposant politique est poursuivi par le ministère de la Justice, le ministère de la Justice du (président démocrate Joe) Biden », a-t-il souligné dans une déclaration médiatique, qualifiant les poursuites dont il fait l’objet de politiques. « Ce sera le chaos dans le pays […]. C’est un très mauvais précédent et comme nous l’avons dit, ce sera ouvrir la boîte de Pandore ».

L’Amérique est on ne peut plus fracturée en prévision de la présidentielle de 2024, en témoigne la violence dans laquelle s’amorce la campagne pour la course à la Maison blanche.

Le président en exercice, Joe Biden, a mis en garde, en fin de semaine dans son premier discours de campagne, contre le danger que représente Donald Trump pour la démocratie américaine, rappelant l’assaut contre le Capitole qui a failli faire basculer son pays dans le chaos, et accusant son rival d’utiliser « la rhétorique nazie ».

Trump a lui qualifié son adversaire « d’incompétent », « faible » et « corrompu », le considérant comme « le pire président de l’Amérique ».