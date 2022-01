« Omicron envoie davantage de nourrissons et de bébés, en réanimation » (Dr.Douagi)

Le président de la société tunisienne de la pédiatrie (STP), Dr.Mohamed Douagi a déclaré que la fermeture des établissements scolaires à cause de la propagation du variant Omicron, est une décision qui n’est pas prévue pour l’instant, ainsi qu’est également encore tôt pour faire recours au système des groupes.

Intervenu aux ondes de Mosaique Fm, il a rappelé que 13 000 enseignants ne sont pas vaccinés, ce qui pourrait empirer la situation sanitaire dans les écoles. « Les professeurs et les parents sont appelés à vacciner pour protéger leurs enfants d’une éventuelle contamination, sans cela, la population de moins de 11 ans, va être frappée par la prolifération du virus ».

Selon Dr.Douagi, ce variant est notamment dangereux pour les nourrissons. La plupart des cas hospitalisés sont des moins de 2 ans.

« En Tunisie, nous avons des nourrissons et des bébés âgés entre 25 jours et 3 mois qui sont en réanimation. Ces derniers ne sont pas scolarisés. Ils ont donc contracté le virus de leurs entourages. Les adultes doivent être vaccinés au plus vite, surtout que le seul vaccin destiné aux enfants est le Pfzier pédiatrique, dont les doses ne seront réceptionnées par la Tunisie qu’en Février 2022. Ainsi que le contact physique avec cette tranche doit être impérativement limitée », souligne-t-il.

« Les adultes, notamment ceux atteints de maladies chroniques doivent achever leur schéma vaccinal, afin de protéger leurs enfants, en attendant l’arrivage du vaccin. Sans cela, la propagation du virus dans les milieux scolaires risque d’augmenter, menant ainsi à la fermeture des écoles, en cas de pic pandémique », a-t-il averti.

Gnetnews