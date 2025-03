Drame à Kasserine : Un enfant de quatre ans retrouvé mort, un suspect identifié

Le quartier Ezzouhour, à Kasserine, a été le théâtre d’un crime tragique dans la soirée du mardi 11 mars 2025. Un enfant âgé de quatre ans a été retrouvé sans vie, victime d’un acte criminel qui a profondément choqué les habitants de la région.

Selon Imed El Omri, substitut du procureur de la République près du Tribunal de première instance de Kasserine, les premières analyses ont permis d’écarter l’hypothèse d’un égorgement, contrairement aux rumeurs qui circulaient. L’examen initial a révélé que l’enfant avait été violemment frappé à la tête avec un objet contondant, une blessure qui lui a été fatale.

Une autopsie sera pratiquée afin de préciser les causes exactes du décès et d’apporter des éléments cruciaux à l’enquête. Les premières investigations ont d’ores et déjà permis d’identifier un suspect, dont l’identité n’a pas encore été dévoilée.

L’affaire est désormais entre les mains des autorités judiciaires, qui poursuivent les investigations pour faire toute la lumière sur ce drame.

Gnetnews