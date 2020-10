Drame de SbeÃ¯tla : Le gouverneur de Kasserine publie une conversation sur WhatsApp avec le maire

Drame de Sbeïtla : Le gouverneur de Kasserine publie une conversation sur WhatsApp avec le maire

Le gouverneur de Kasserine, Mohamed Chemsa, démis ce mardi 13 octobre de ses fonctions, dans la foulée du drame de Sbeïtla, a publié sur la page officielle du gouvernorat de Kasserine une conversation sur WhatsApp avec le maire de Sbeïtla.

« Merci à Monsieur Fayçal Remili, d’avoir esquivé la responsabilité après avoir insisté et demandé de mobiliser les moyens pour mettre en exécution les décisions municipales », a-t-il écrit.

Le gouverneur exprime son « regret » de faire aujourd’hui ses adieux au gouvernorat de Kasserine, après une année et deux mois où il dit avoir assumé sa responsabilité conformément à la loi, avoir rétabli l’autorité de l’Etat et du droit, et œuvré à promouvoir Kasserine.

Le maire de Sbeïtla a jeté ce mardi la balle dans le camp du gouverneur révoqué, le tenant pour responsable de l’opération de démolition ayant provoqué la disparition tragique d’un homme sous les débris de son local de fortune.

Dans une déclaration à Mosaïque, le maire a indiqué que le gouverneur de Kasserine avait mis en exécution la décision de démolition à son insu, en utilisant les équipements du gouvernorat et en se faisant aider par les unités sécuritaires.

