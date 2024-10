Edito: Octobre Rose, un mois de sensibilisation et de lutte contre le cancer du sein

Chaque année, le mois d’octobre se pare de rose pour sensibiliser le public à la lutte contre le cancer du sein, une maladie qui touche de plus en plus de femmes en Tunisie. En 2023, 4 346 nouveaux cas de cancer du sein ont été enregistrés, une hausse alarmante par rapport aux 3 884 cas en 2022. Cette réalité souligne l’importance cruciale du dépistage précoce et de la sensibilisation.

Le ministère de la Santé, conscient de cette problématique, a mis en place un programme de dépistage précoce qui s’inscrit dans le cadre de la campagne d’Octobre Rose. Ce programme comprend des activités de sensibilisation dans les centres de soins et les milieux professionnels, en collaboration avec des médecins du travail. L’objectif est d’inciter les femmes à se soumettre à des examens cliniques, notamment des mammographies et des échographies, en cas de détection de symptômes suspects.

La culture du dépistage précoce s’est considérablement développée ces dernières années. Ce progrès est significatif, car un dépistage régulier permet non seulement de détecter la maladie à un stade précoce, mais également d’améliorer la rapidité et la qualité du traitement, réduisant ainsi le taux de mortalité. Les recommandations sont claires : il est conseillé aux femmes de 40 ans et plus de passer une mammographie tous les deux ans, et annuellement pour celles ayant des antécédents familiaux de cancer.

Tout au long de ce mois d’octobre, des événements tels que les Villages roses seront organisés dans plusieurs gouvernorats du pays, ainsi que des séances de dépistage dans les centres de soins de santé de base. Ces initiatives sont essentielles pour encourager les femmes à prendre en main leur santé et à faire des dépistages réguliers.

Il est primordial de rappeler que le cancer du sein ne doit pas être un tabou. La sensibilisation, l’information et le dépistage précoce sont des armes efficaces dans la lutte contre cette maladie. En ce mois d’Octobre Rose, engageons-nous à briser le silence et à encourager chaque femme à prendre soin de sa santé. La prévention est la clé, et chaque geste compte dans la lutte contre le cancer du sein.

Wissal Ayadi