EDT : Kebaïer vers la sortie ! Retour de Maâloul ?

La défaite et la prestation de la sélection national en amical contre l’Algérie ne passeront pas sans conséquences sur le staff technique et particulièrement Mondher Kebaïer. D’après plusieurs sources, le technicien serait sur un siège éjectable et le match amical qui opposera l’équipe nationale au Mali pourrrait être le clap de fin.

D’après certaines sources, la Fédération tunisienne de football aura pris le pouls de l’ex sélectionneur Nabil Maâloul. Actuellement sur le banc de la Syrie, il est en désaccord avec ses dirigeants. Samedi, le chroniqueur Oussema Sellami a déclaré sur les ondes d’IFM que Maâloul est en pole position pour le retour sur le banc des Aigles de Carthage.

GnetNews