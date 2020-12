Education: Hausse des budgets des collèges et lycées de 20%

TAP-Lors d’une séance de travail qui s’est tenue, entre le ministère de l’Education et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), dans le cadre du suivi des dossiers sectoriels du secteur de l’enseignement secondaire, les deux parties sont parvenues à un accord selon lequel les budgets des collèges et des lycées pour l’année 2021, seront augmentés de 20%, outre l’allocation de fonds additionnels au profit des délégations régionales de l’éducation afin de répondre aux exigences du protocole sanitaire dans les établissements éducatifs.

S’agissant des primes et des rémunérations financières, il a été convenu au cours de cette réunion, qui s’est déroulée en présence du ministre de l’Education Fathi Sellaouti, du secrétaire général adjoint de l’UGTT Samir Cheffi et du secrétaire général de la fédération générale de l’enseignement secondaire, Lassaad Yakoubi d’émettre une circulaire aux commissariats régionaux de l’éducation, pour les appeler à fournir au ministère de tutelle, les listes des enseignants ayant assuré des heures de travail supplémentaires au cours du troisième trimestre de l’année scolaire 2019-2020, et qui seront rémunérés avant la fin du mois de septembre 2020, outre le versement des rémunérations financières à un certain nombre d’enseignants promus en 2019.

Les intervenants ont également convenu d’intégrer les frais d’inscription, d’assurance et de la bibliothèque dans les budgets des établissements éducatifs, après la publication de la décision conjointe entre les ministères de l’Education, de l’Economie, des Finances et d’envoyer une correspondance au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, afin de faire bénéficier le secteur de 400 bourses universitaires additionnelles.

Au sujet des promotions exceptionnelles des recrutés au titre de l’année 2015, il a été décidé la publication immédiate des résultats relatifs aux dossiers des enseignants dans le secteur public, en attendant la publication de l’amendement du statut de base des enseignants du corps commun du métier, pour publier le reste des résultats.

Les résultats préliminaires des promotions régulières du corps commun, seront publiés au cours de la deuxième semaine du mois de janvier 2021.

Concernant les promotions des directeurs et des proviseurs, un projet de décret gouvernemental fixant la prime professionnelle autorisée aux directeurs des collèges et lycées, a été soumis à l’Instance générale de la fonction publique relevant de la Présidence du gouvernement, tout en poursuivant le dialogue sur l’attribution de la prime périodique aux directeurs et aux proviseurs.

Le procès verbal de la séance indique qu’il a également été décidé que le versement de la prime de permanence aux directeurs des collèges, des lycées et aux proviseurs, sera effectué sur une fréquence annuelle durant le mois de juin, sur la base du travail accompli, à un moment où la fédération générale de l’enseignement secondaire a tenu à ce que le versement en question soit effectué au début de chaque année scolaire.

La même source ajoute qu’au sujet du dossier de la titularisation des agents temporaires de l’année 2017, il a été convenu de régulariser la situation des agents contractuels chargés de l’enseignement dans le cadre du comblement des vacances temporaires dans les collèges et les lycées, notant que tous les dossiers avaient été envoyés à la Présidence du gouvernement pour approbation, conformément au décret gouvernemental 228 fixant, entre autres, les dispositions dérogatoires de la régularisation de la situation des agents temporaires.