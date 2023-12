Effondrement d’une partie de Bab Jedid à Monastir : Pas de victimes, mais des préoccupations croissantes

Suite aux récentes précipitations, une portion de Bab Jedid, située dans la Médina de Monastir, s’est effondrée le mardi 19 décembre 2023. Heureusement, aucune victime n’a été signalée, a déclaré Chokri Tlili, commissaire régional des affaires culturelles, à Jawhara FM ce mardi. Des mesures de sécurité, notamment l’installation de barrières, ont été mises en place en attendant la restauration de l’édifice.

Cette tragédie survient quelques jours après l’effondrement d’une partie des remparts de la vieille ville de Kairouan, samedi dernier, qui a malheureusement causé trois décès et deux blessés, alors que des travaux de réhabilitation étaient en cours. Face à cette situation, le ministère des Affaires culturelles a ouvert une enquête, et les responsables du chantier, y compris l’entrepreneur et l’ingénieur en charge, ont été arrêtés.

Ces incidents mettent en évidence la vulnérabilité des monuments historiques face aux conditions météorologiques extrêmes et soulèvent des préoccupations croissantes quant à la nécessité d’accroître les mesures de préservation et de restauration pour préserver le patrimoine culturel du pays. La restauration rapide de ces sites historiques devrait être une priorité pour éviter de futurs effondrements et garantir la sécurité des visiteurs et des résidents locaux.

