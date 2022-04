Egypte : Al-Sissi se défend de toute trahison, « si j’ai comploté contre Morsi, j’aurais alors comploté contre l’Egypte »

Le président égyptien, Abdelfattah al-Sissi a affirmé hier, mardi, que lorsqu’il avait soutenu l’ancien président, Mohamed Morsi, il soutenait, l’Egypte. « Si j’ai comploté contre lui, c’est-à-dire que j’ai comploté contre l’Egypte », a-t-il souligné.

Lors d’une cérémonie de rupture du jeûne de la famille égyptienne, al-Sissi a déclaré : « c’est-à-dire lorsque je me tiens aux côtés du président Morsi, que Dieu l’accueille dans son infinie miséricorde, je me tiens aux côtés de l’Egypte ». « Si j’ai comploté contre lui après avoir accédé aux responsabilités, alors j’aurais comploté contre l’Egypte, le pays, et aurais gâché la vie et l’avenir de 100 millions d’Egyptiens », a-t-il souligné, cité par CNN arabic.

Sissi s’est défendu de toute traitrise. Il a affirmé que « la raison de la réussite du changement, est qu’il n’y avait pas trahison, complot et déloyauté…la loyauté était envers Allah et la patrie ».

Le président égyptien a ajouté que « n’eût été l’intervention des frères arabes, par des dizaines de milliards de dollars en 2013 et 2014, l’Egypte ne se serait pas relevée jusque-là ».

Il encore indiqué que l’armée égyptienne dépensait, de 2013 à 2017, un milliard de livres/ mois pendant 84 mois dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Gnetnews