Egypte : Rafah est ouvert, appel aux pays et organisations Ã  acheminer les aides humanitaires pour Gaza, Ã  l’aÃ©roport d’el-Arish

Egypte : Rafah est ouvert, appel aux pays et organisations à acheminer les aides humanitaires pour Gaza, à l’aéroport d’el-Arish

Le ministère des Affaires étrangères égyptien annonce, ce jeudi 12 Octobre, que le point de passage frontalier de Rafah entre l’Egypte et Gaza est ouvert, et n’a été fermé à aucune étape depuis le début de la crise actuelle. Le fait que ses commodités de base aient été détruites, côté palestinien, du fait du pilonnage israélien répétitif, empêche la régularité de sa marche ordinaire, fait-il constater.

L’Egypte demande à Israël « d’éviter de viser la partie palestinienne de ce poste frontalier, afin que les efforts de restauration réussissent, de manière à ce qu’il soit en mesure de fonctionner en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza ».

L’Egypte appelle « les pays, ainsi que les organisations régionales et internationales souhaitant expédier des aides humanitaires et des secours au peuple palestinien dans la bande de Gaza, à acheminer de telles aides à l’aéroport d’el-Arish ».

« La responsabilité humaine, et les valeurs morales universelles exigent de la part des consciences vives dans toutes les parties du monde, a présenter le soutien humanitaire au peuple palestinien, qui souffre de grands dangers à l’heure actuelle », souligne le ministère des AE égytpien.

Au sixième jour de l’opération, Déluge d’el-Aqsa, menée par la résistance palestinienne, conduite par les brigades al-Qassam, aile militaire du mouvement de résistance Hamas, la situation humanitaire s’est grandement détériorée à Gaza, privée d’eau, d’électricité et de gaz, face à un pilonnage intensif de l’entité sioniste, ayant réduit plusieurs quartiers de l’enclave palestinienne en champs de ruines, et provoqué des morts et blessés par plusieurs centaines.

Gnetnews