El-Arab reconnait avoir accusé Ghannouchi à tort et accepte de l’indemniser

Le journal al-Arab a publié hier un article où il reconnait « avoir adressé des accusations fallacieuses au président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi ».

Le journal a accepté « de publier le verdict du tribunal sur son site et ses colonnes, tout en mettant un lien dirigeant vers le jugement prononcé à son encontre, à l’issue d’une affaire ayant été, auparavant, intenté par Rached Ghannouchi », rapporte la page de celui-ci.

Le journal a, également, approuvé de verser des dommages et intérêts à Ghannouchi et ce en relation avec un article paru le 05 juillet 2019 sous l’intitulé « النهضة في بلاد العنب والزيتون« , (Ennahdha dans le pays du raisin et de l’olive).

Gnetnews