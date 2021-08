Elim CM 2022 : La Tunisie privÃ©e de Mejbri et Rekik ?

Elim CM 2022 : La Tunisie privée de Mejbri et Rekik ?

La sélection tunisienne de Football affrontera la Guinée Equatoriale à Rades le 3 septembre à Rades et la Zambie à l’extérieur quatre jours plus tard, dans le cadre des éliminatoires de la coupe du monde 2022. Selon les dernières informations, le staff technique devrait composer sans Hannibal Mejbri et Omar Rekik. La raison ? La Premier League a annoncé, cette semaine, que les joueurs appartenant aux pays qui figurent dans la liste rouge du Covid-19 ne pourront pas rejoindre leurs sélections.

Soixante joueurs seraient concernés par cette décision dont le milieu de Manchester United et le défenseur d’Arsenal. Le problème pourrait se poser également en octobre avec la troisième et la quatrième journées.

