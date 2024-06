ELIM CM 2026 : Le tableau des matchs restants pour la Tunisie

Voici le programme des prochaines rencontres de la sélection tunisienne en éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 :

17-25 mars 2025 : 5ème et 6ème journées

Liberia Vs Tunisie

Tunisie Vs Malawi

01er-09 septembre 2025 : 7ème et 8ème journées

Tunisie Vs Liberia

Guinée Equatoriale Vs Tunisie

06-14 octobre 2025 : 9ème et 10ème journées

Sao Tomé-et-Principe Vs Tunisie

Tunisie Vs Namibie

Voici le classement final du groupe H à l’issue de la 4ème journée des qualifications :

Tunisie 10 pts, Namibie 8 pts, Liberia 7 pts, Malawi 6 pts, Guinée Equatoriale 3 pts, Sao Tomé-et-Principe 0 pt.

Il est à rappeler que le premier du groupe se qualifie directement au Mondial 2026.