En visite au Golf El Kantaoui, l’ambassadrice Ã©miratie dit l’ouverture de son pays Ã  la poursuite de ses investissements en Tunisie

En visite au Golf El Kantaoui, l’ambassadrice émiratie dit l’ouverture de son pays à la poursuite de ses investissements en Tunisie

L’ambassadrice des Emirats arabes unis à Tunis, Imen Ahmed Mohamed Ahmed Sellami, a déclaré ce jeudi que son pays est ouvert à la poursuite de l’investissement dans différents domaines de coopération avec la Tunisie.

En marge de sa visite au terrain de Golf de port el-Kantaoui à Sousse, accompagnée par le gouverneur de Sousse, Nabil Ferjani, l’ambassadrice a pris connaissance des potentialités d’investissement au sein de la société d’études et de développement de Sousse-Nord, créée en 1973, avec une participation du fonds d’Abou Dhabi pour le développement, dans une proportion supérieure à 32 %.

Dans une déclaration à la TAP, elle a promis de transmettre les ambitions de la société aux responsables des Emirats.

La diplomate émiratie a écouté un exposé autour du groupe de Sousse Nord, lequel comprend la société d’études et du développement de Sousse Nord, la société hôtelière et touristique du port el-Kantaoui, la société el-Kantaoui pour le développement du tourisme du Golf, la société d’études et du développement de Hergla, lequel a montré le besoin de la société d’études et du développement de Sousse Nord de liquidités, d’investissement, et d’une restructuration d’un coût total estimé à 18,5 millions de dinars.

La pandémie du Coronavirus a impacté négativement, les revenus d’exploitation, et ladite société s’est, ainsi, trouvée dans une situation critique, dans la mesure où ses revenus n’étaient plus suffisants pour couvrir ses dépenses annuelles estimées à 07 millions de dinars, alors que les recettes du Golf et du port ne dépassent pas les 4,5 millions de dinars, relève-t-il.

Cet état de fait a donné lieu à un déficit structurel de la société, ayant accumulé les résultats négatifs et les dettes, ce qui la rendait incapable d’honorer ses engagements envers la CNSS, la direction des impôts, les fournisseurs, ainsi que ses employés.

Un aperçu a été, par ailleurs, donné sur le projet « Diar du Gof », lequel s’étend sur une superficie de 5,5 hectares ; ladite société compte le réaliser dans le cadre de son activité de promotion immobilière, ce qui requiert des liquidités pour la réalisation des études préliminaires, des plans, etc.

Gnetnews