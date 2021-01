Ennahdha appelle le chef du gouvernement « à dire la vérité au peuple au sujet des protestations nocturnes »

Le mouvement Ennahdha appelle ce mardi 19 janvier le chef du gouvernement à dire la vérité au peuple au sujet des dernières protestations nocturnes, à mener les enquêtes nécessaires, à préserver les biens publics et privés et à appliquer la loi.

Dans un communiqué rendu public en cette fin de matinée, à l’issue de la tenue, hier lundi, de la première réunion de son nouveau bureau exécutif, le mouvement condamne, avec fermeté, « les atteintes contre les biens publics et privés, et les opérations de pillage et de saccage d’établissements administratifs et commerciaux dans de nombreuses régions du pays ».

Le mouvement appelle les protestataires et les défenseurs de causes justes « à ne pas donner l’occasion à la déviation de leurs revendications, et au marchandage avec leurs préoccupations, en en faisant un tremplin pour certaines parties, pour s’obstiner à saccager et à porter atteinte à la sécurité et la stabilité de la Tunisie ».

Le BE d’Ennahdha dénonce « le discours de haine et d’incitation à l’affrontement entre Tunisiens, émanant de certaines parties politiques et réseaux sociaux », les considérant comme étant « irresponsables et en déphasage avec le contexte national ».

Il affirme, par ailleurs, son soutien au remaniement ministériel annoncé par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, « en vue de plus d’efficience et d’efficacité de l’action gouvernementale ».

Gnetnews