Ennahdha exprime son rejet catégorique pour le calendrier électoral fixé par par Saied

Ghannouchi a appelé aussi les « partisans de la Révolution et de la Constitution, et ceux qui refusent un retour à la dictature », à défendre les acquis de la Révolution et mettre fin à la situation exceptionnelle, afin de restaurer la démocratie, former un gouvernement légitime et efficace, et préserver les droits et libertés acquis.

