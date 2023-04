Ennahdha critique le pouvoir et son échec dans la relance économique

Ennahdha a publié un communiqué le vendredi 7 avril 2023 à l’issue de la réunion de son bureau exécutif présidée par Rached Ghannouchi en présence des secrétaires généraux régionaux. Les membres ont discuté des derniers événements sur la scène nationale.

Ennahdha condamne dans un premier temps « la politique du pouvoir putschiste qui vise à réduire au silence les voix opposées au processus destructeur du 25-Juillet en les accusant de complot contre la sûreté de l’État, malgré le communiqué du parquet du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme qui a innocenté tous les diplomates étrangers accrédités en Tunisie de ces accusations ».

Le parti dénonce également toutes les formes de tutelle exercées par « les autoproclamés tuteurs, qui distribuent des certificats de patriotisme aux sympathisants et qualifient les opposants de traîtres, révélant ainsi un projet de tyrannie et d’autocratie après l’échec de toutes les étapes de la feuille de route dessinée par le coup d’État », pouvait-on lire dans le même communiqué.

Enfin, le mouvement critique le double discours et la divergence des points de vue entre le président et son gouvernement sur les grandes réformes et les conditions nécessaires pour la relance économique souhaitée.

Ennahdha a souligné que le coup d’État a empêché la signature de l’accord avec le Fonds monétaire international, qui devait être signé en septembre 2021, « sans améliorer les conditions utilisées comme prétexte pour justifier la répression des libertés et l’appauvrissement du peuple, qui est maintenu dans la peur et la terreur ».

Gnetnews