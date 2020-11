Ennahdha dit être parmi les partis les plus respectueux des normes comptables

Le mouvement Ennahdha affirme ce jeudi 11 novembre « sa coopération complète avec les commissaires aux Comptes, en répondant à toutes les demandes et en présentant les documents nécessaires dans le cadre de la concertation et la coordination entre les deux parties ».

Revenant sur la publication, lors de la dernière période, du rapport de la Cour des comptes sur les résultats du contrôle du financement des campagnes électorales de la présidentielle anticipée et des législatives de 2019, Ennahdha dit être parmi les partis les plus respectueux des normes comptables.

Le mouvement ajoute qu’il « tâchera de clarifier tous les points liés à son action pendant les élections de 2019, en toute responsabilité et transparence, et de les faire parvenir aux parties concernées ».

Le mouvement indique ne pas avoir des représentations à l’étranger, et que ses partisans et sympathisants agissent selon les lois des pays d’accueil.

Ennahdha s’engage « à développer son administration et son système informatique, afin qu’ils répondent aux exigences de l’action partisane moderne, conformément aux dispositions de la loi, et aux critères de transparence et de crédibilité ».

Gnetnews