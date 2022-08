Ennahdha: « La constitution est illégitime »

A l’issue d’une réunion de son bureau exécutif organisée ce vendredi, le parti Ennahdha s’est dit « se préparer pour contrer le coup d’Etat, récupérer la démocratie et construire ses institutions », pouvait-on lire dans un communiqué.

Le parti dirigé par Rached Ghannouchi considère que la nouvelle constitution, qui a été publiée il y a deux jours dans le JORT, est « illégitime », affirmant « qu’il s’agit là d’une tentative de donner une légitimité à un coup d’Etat contre la constitution de la révolution, ses institutions et ses acquis ».

Ennahdha accuse, par ailleurs, le président Kaïs Saïed et la ministre de la Justice, Leïla Jaffel, d’entraver l’application de décisions définitives de justice et d’avoir injustement écarté de nombreux juges. Le mouvement affirme que désormais ces derniers « tentent à postériori, de leur monter des dossiers à charge, factices et d’avoir fini par changer les serrures de leurs bureaux respectifs », peut-on lire dans le même communiqué.

« Le parti considère que ne pas respecter la justice équivaut à ne pas respecter le peuple tunisien. Il s’agit d’une tentative de mettre la justice au service de la dictature rampante», poursuit-il.

Ennahdha a également déploré des entraves à l’encontre de plusieurs personnalités, comme des députés, des journalistes et des intellectuels, donnant pour exemple l’affaire de Noureddine Khadmi (ancien ministre des Affaires religieuses).

Dans son texte, le mouvement accuse directement le gouvernement d’être à l’origine de la dégradation de la crise économique, sociale et politique que traverse la Tunisie. Le parti dénonce aussi une « mise en garde contre l’augmentation des prix de différents produits, contre les pénuries et la baisse importante du pouvoir d’achat ».

Enfin, le bureau exécutif du parti islamiste appelle toutes « les forces démocratiques » à s’unir afin de « lutter contre le coup d’Etat et le danger imminent du retour de la dictature. Et d’accélérer le rythme des discussions afin d’éviter au pays l’effondrement économique et l’explosion sociale. Et reconquérir le processus démocratique ».

Communiqué